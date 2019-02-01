Нелетающая лодка. Бе-12 "Чайка".

Учебно-тренировочная эскадрилья "Уральский алюминщик". В городе трудовой славы Каменске-Уральском, есть два авиационных памятника, об одном я уже рассказывал…

Еще раз про вертолет. Ка-27ПЛ. Именно с этого памятника и началась закладка сквера, о котором я рассказывал в предыдущих темах https://sverdlovskavia.livejournal.com/130840.html…

Корабельный вертолет Ка-27ПЛ. Вертолет установлен 17.07.2016 в честь 100 - Морской авиации ВМФ РФ, в сквере поселка Мирный, в Крыму. Вертолет Ка-27ПЛ принят на вооружение в…

Ан-8. Спасибо что живой. Очередное пополнение моей коллекции самолетов-памятников. Этот самолет установлен в городе Киров. Памятник со сложной судьбой. Бортовой номер…

Наш паровоз вперед летит ... В честь Первомая, небольшая подпорка паровозов. Паровоз - великий труженик, достойный своего пьедестала ...... Паровоз Л-4305. Дорога приписки:…

Т-70. Бахчисарай. Танк Т-70 установлен на братском кладбище воинов ВОВ, в память о воинах 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады, павших при освобождении…

День рождения Ильича. К очередной годовщине В.И.Ленина, подборка фотографий "Ленин на просторах огромной страны". Предлагаю добавлять свои фото ;) За работу,…

Ту-16. Верхняя Пышма. Один из экспонатов музея УГМК, наверно самый крупный, из авиации уж точно) Самолет выпуска 1958 года, до установки в музее находился в ЛИИ…