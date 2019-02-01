Там, где живут самолеты ... (sverdlovskavia) wrote,
Там, где живут самолеты ...
sverdlovskavia

Нелетающая лодка. Бе-12 "Чайка".


По соседству с памятником Ка-27, в поселке Мирный, готовился к торжественному открытию сквер посвященный воинам Морской авиации Черноморского флота. Главным элементом которого должен стать самолет-амфибия Бе-12 "Чайка". Открытие сквера планировалось на конец сентября, поэтому велись активные работы по озеленению и сборке-покраске самолета.

Еще не установлены винты и капоты двигателей, которые складированы рядом. Заклеено малярной лентой остекление кабины.


Винты уже поблескивают свежей краской.


На самолете использовался двигатель АИ-20Д - это форсированная модификация двигателя АИ-20, который устанавливался на Ан-10 и Ан-12. Модификация АИ-20Д также устанавливалась на самолеты Ан-8 и Ан-32.


Под фюзеляжем лежала лопасть, принцип ее крепления похож на патрон лампочки.


Основная стойка шасси имеет достаточно хитрую кинематическую схему выпуска и уборки.


Звезды вероятно будут как во времена ВВС СССР.


В хвостовой части, под обтекателем, расположен магнитометр АПМ-60, предназначенный для поиска подводных лодок.


Геометрия крыла действительно напоминает чайку.


Хвостовая опора также убирается вверх, видны створки люка.


Перед опорой шасси расположен руль направления при движении на воде.


Мотогондола.


Хвостовое оперение.


Оригинальный силуэт ни с чем не спутаешь.


Ну и в заключении фото снятое несколько лет назад, на задворках одного из крымских аэродромов. Не исключено что это именно тот борт, который сейчас установлен в поселке Мирный.

Tags: Авиация, Крым, Морфлот, Памятник
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По перрону с фотоаппаратом.
Хочется вспомнить мой первый официальный споттинг. По большому счету это был не споттинг, а скорее экскурсия. Мероприятие удалось организовать в далеком 2007 году, благодаря директору ДК "Авиатор". Тогда это было в диковинку и насколько я знаю, ранее приезжали на споттинг в основном…
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